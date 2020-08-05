Парк Морской Славы привели в порядок

В Рязани привели в порядок территорию парка Морской Славы. Здесь убрали мусор, скосили траву, устранили дефекты асфальтобетонного покрытия. По поручению заместителя главы администрации Владимира Бурмистрова в парке установили 8 дополнительных скамеек и завезли песок в песочницу.

На месте бывшего котлована осенью высадят молодые саженцы деревьев, информационные таблички об этом будут заранее установлены на площадке.

После окончания процедуры передачи сетей освещения на баланс МБУ «ДБГ», освещение в парке будет работать в полном объеме.