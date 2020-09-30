Пациенту Рязанской ОКБ пересадили артерию от посмертного донора

– Василий Николаевич страдает от атеросклероза, и пересадка донорской артерии была единственной надеждой на спасение ноги от ампутации, – написал Хубезов.

Но эту методику пока еще не освоили в Ярославле, поэтому, когда с нами связался его лечащий врач, мы договорились о лечении пациента и обмене опытом.

Операцию проводили двумя хирургическими бригадами.

Одна бригада готовила к пересадке донорский сосуд, другая проводила трансплантацию. Лечащий врач пациента из Ярославля также работал с коллегами в операционной.

То, что хирургическое лечение прошло успешно, пациент понял сразу, как только проснулся после наркоза. Нога больше не болела.

После выписки мужчина отправится на родину. В больнице по месту жительства он пройдет курс восстановления.

Но наши врачи продолжат наблюдать за его состоянием. Продолжится и взаимодействие между Рязанью и Ярославлем для дальнейшего обмена опытом.