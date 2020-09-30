Пациенту Рязанской ОКБ пересадили артерию от посмертного донора

Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в...
В среду, 30 сентября, из Рязанской ОКБ выписали пациента, которому пересадили артерию от посмертного донора. Об этом у себя на странице ВКонтакте рассказал главврач клиники Дмитрий Хубезов.
По словам Хубезова, это инновационная методика для ЦФО. Сосудистые хирурги рязанской ОКБ освоили её год назад, и теперь спасают жизни и здоровье пациентам. Но в этот раз такая операция потребовалась пациенту из Ярославля.
Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в...