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Новости РязаниНовости медицины

Пациенту Рязанской ОКБ пересадили артерию от посмертного донора

7info

В среду, 30 сентября, из Рязанской ОКБ выписали пациента, которому пересадили артерию от посмертного донора. Об этом у себя на странице ВКонтакте рассказал главврач клиники Дмитрий Хубезов. 

По словам Хубезова, это инновационная методика для ЦФО. Сосудистые хирурги рязанской ОКБ освоили её год назад, и теперь спасают жизни и здоровье пациентам. Но в этот раз такая операция потребовалась пациенту из Ярославля.

– Василий Николаевич страдает от атеросклероза, и пересадка донорской артерии была единственной надеждой на спасение ноги от ампутации, – написал Хубезов. 

Но эту методику пока еще не освоили в Ярославле, поэтому, когда с нами связался его лечащий врач, мы договорились о лечении пациента и обмене опытом.

Операцию проводили двумя хирургическими бригадами.

Одна бригада готовила к пересадке донорский сосуд, другая проводила трансплантацию. Лечащий врач пациента из Ярославля также работал с коллегами в операционной.

То, что хирургическое лечение прошло успешно, пациент понял сразу, как только проснулся после наркоза. Нога больше не болела.

После выписки мужчина отправится на родину. В больнице по месту жительства он пройдет курс восстановления.

Но наши врачи продолжат наблюдать за его состоянием. Продолжится и взаимодействие между Рязанью и Ярославлем для дальнейшего обмена опытом.

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