Отпевать Сергея Захарова будут в храме, где крестили поэта Есенина

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Отпевать Сергея Захарова будут в храме Казанской Божьей матери в селе Константиново. Утром 11 июня прощание с рязанцем прошло в институте имени Склифосовского в Москве.

Сергея Есенина крестили 21 сентября 1895 года, через три дня после его рождения. Храм Казанской Божьей матери является важным туристическим и паломническим объектом Рязанской области.

Сергей Захаров – уроженец села Кузьминки, которое соседствует с Константиново. Односельчане ранее рассказали, что скорбная новость о его гибели прозвучала как гром, среди ясного неба.

Напомним, Сергей Захаров погиб 8 июня в Москве. В его фургон врезался автомобиль, которым управлял известный артист Михаил Ефремов.