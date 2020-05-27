Отделение платных услуг больницы имени Семашко возобновляет работу

Со следующей недели возобновляет свою работу отделение платных услуг больницы имени Семашко. Об этом сообщается в группе рязанской больницы в соцсети ВКонтакте.
– Уважаемые пациенты, отделение платных услуг больницы им. Семашко возобновляет свою работу с 1 июня 2020 года, – говорится в сообщении.
Записаться на приём необходимо заранее по телефону: 777-203. Звонить можно с 08.00 до 16.30 с понедельника по четверг и с 08.00 до 16.00 по пятницам.
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