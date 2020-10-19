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Новости РязаниОбщество

Организаторы пикета «За чистый воздух» обратились к рязанцам

7info

В группе Дышим чистым, организовавшей пикет «За чистый воздух» в Рязани, появилось обращение к жителям города. 

– Друзья! Пикет состоялся! Благодарим всех, кто пришёл выразить свою гражданскую позицию! – говорится в сообщении.

Напомним, согласованный властями пикет прошёл на Театральной площади в Рязани в минувшее воскресенье, 18 октября. Его участниками стали около 300 рязанцев.

Люди пришли в центр города, чтобы выразить возмущение вонью, которая уже несколько дней чувствуется практически во всех районах Рязани. Отметим, что многие держали в руках плакаты, некоторые были в противогазах. 

Большой фоторепортаж с места событий от РИА «7 новостей» можно посмотреть здесь. 

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