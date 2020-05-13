Среда, 13 мая, 2020
6.7 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Опыт Рязанской области обсудили на Московском международном салоне образования

7info 2

В Рязанской области коронавирусом заболели ещё 86 человек

Коронавирус Рязань
По данным на четверг, 7 мая, в Рязанской области выявлено ещё 86 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф, публикующий официальную...
Узнать больше

Новые данные о населённых пунктах, где выявлен COVID-19

Коронавирус Рязань
Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о населённых пунктах, в которых люди заболели коронавирусом.
Узнать больше

82-летнюю рязанку нашли живой после 12 суток, проведённых в лесу

Новости Рязани
29 апреля от полиции в отряд поступила заявка на поиск бабушки в посёлке Лесное Шиловского района. Сразу взяли её в работу, прозвонили родственников.
Узнать больше
-

В рамках дополнительной программы Московского международного салона образования прошел День финансовой грамотности. Один из круглых столов был посвящен практикам работы региональных координационных советов по финграмотности. На нем выступил управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. «На практике зачастую люди упускают нюансы, которые помогают говорить о грамотном финансовом поведении. В нашей работе мы стараемся показать прикладную пользу финансовой грамотности, дать ее азы и заинтересовать человека узнать больше, благо информации действительно много», — рассказал спикер.

В Рязанской области работа по финансовому просвещению проводится со всеми целевыми аудиториями, от дошкольников до пенсионеров. Применяются различные форматы, от личного общения до онлайн-проектов, активно помогают волонтеры. В 2019 году был создан Экспертный совет по координации работы, направленной на повышение финансовой грамотности населения Рязанской области, который объединил министерства, ведомства, представителей вузов и бизнеса, которые занимаются вопросами финграмотности. Наиболее ярким результатом совместной деятельности Совета стало проведение Недели финансовой грамотности населения Рязанской области, а это 92 мероприятия, в которых приняли участие более 8000 человек.

Также управляющий Отделением Рязань Сергей Кузнецов рассказал, что после снятия режима самоизоляции в регионе планируется проводить Дни финансовой грамотности в муниципальных образованиях. Своеобразный «финансовый десант» будет приезжать в районы Рязанской области и встречаться с трудовыми коллективам, учащимися школ и ссузов, пенсионерами. Это позволит донести необходимые знания до самых отдаленных уголков региона.

Московский международный салон образования – это крупнейшая площадка для обсуждения актуальных вопросов и демонстрации лучших педагогических практик. В этом году она прошла полностью в онлайн-режиме, что позволило присоединиться к сессиям и лекциям максимальному числу желающих.

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области выявлено 98 новых случаев COVID-19

Коронавирус
В среду, 13 мая, стало известно о 98 новых случаях заболевания COVID-19 в Рязанской области. Такие данные приводит сайт Стопкоронавирус.рф, публикующий официальную...
Узнать больше

В центре Рязани разрешили построить пятиэтажку

Новости Рязани
В центре Рязани появится новое пятиэтажное здание. Постановление о разрешении строительства на участке на Введенской улице между площадью Мичурина и улицей Фрунзе...
Узнать больше

Опыт Рязанской области обсудили на Московском международном салоне образования

Новости Рязани
В рамках дополнительной программы Московского международного салона образования прошел День финансовой грамотности. Один из круглых столов был посвящен практикам работы региональных координационных...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области выявлено 98 новых случаев COVID-19

Коронавирус
В среду, 13 мая, стало известно о 98 новых случаях заболевания COVID-19 в Рязанской области. Такие данные приводит сайт Стопкоронавирус.рф, публикующий официальную...
Узнать больше

Два пациента рязанских больниц умерли от коронавируса

Коронавирус ТОП
Ранее анализы этих людей были направлены в лаборатории. Во вторник, 12 мая, поступило подтверждение, что они скончались от COVID-19.
Узнать больше

Генеральный директор РИА «7 новостей» Алексей Жеглов получил почётную грамоту губернатора Рязанской области

Новости Рязани
Генеральный директор РИА "7 новостей" Алексей Жеглов получил почётную грамоту губернатора Рязанской области. Соответствующее распоряжение главы региона Николая Любимова...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Рязанское отделение Сбербанка провело виртуальный круглый стол, посвященный вопросам покупки строящегося жилья

Акценты
О новых программах Сбербанка об ипотечном кредитовании и о том, какая сейчас ситуация на рынке жилья рассказали начальник управления по работе с...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Актёры

Акценты
«Из всех искусств для нас важнейшим является кино». С этими словами Владимира Ильича Ленина вряд ли кто-то будет спорить. Особенно актуальны они...
Узнать больше

5 фильмов о карьере и мотивации

Акценты
Завершаются большие майские праздники. Предлагаем встретить трудовые будни фильмами про работу, карьеру и мотивацию. И да, совсем скоро нас ожидают очередные длинные...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+