Опыт Рязанской области обсудили на Московском международном салоне образования

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В рамках дополнительной программы Московского международного салона образования прошел День финансовой грамотности. Один из круглых столов был посвящен практикам работы региональных координационных советов по финграмотности. На нем выступил управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. «На практике зачастую люди упускают нюансы, которые помогают говорить о грамотном финансовом поведении. В нашей работе мы стараемся показать прикладную пользу финансовой грамотности, дать ее азы и заинтересовать человека узнать больше, благо информации действительно много», — рассказал спикер.

В Рязанской области работа по финансовому просвещению проводится со всеми целевыми аудиториями, от дошкольников до пенсионеров. Применяются различные форматы, от личного общения до онлайн-проектов, активно помогают волонтеры. В 2019 году был создан Экспертный совет по координации работы, направленной на повышение финансовой грамотности населения Рязанской области, который объединил министерства, ведомства, представителей вузов и бизнеса, которые занимаются вопросами финграмотности. Наиболее ярким результатом совместной деятельности Совета стало проведение Недели финансовой грамотности населения Рязанской области, а это 92 мероприятия, в которых приняли участие более 8000 человек.

Также управляющий Отделением Рязань Сергей Кузнецов рассказал, что после снятия режима самоизоляции в регионе планируется проводить Дни финансовой грамотности в муниципальных образованиях. Своеобразный «финансовый десант» будет приезжать в районы Рязанской области и встречаться с трудовыми коллективам, учащимися школ и ссузов, пенсионерами. Это позволит донести необходимые знания до самых отдаленных уголков региона.

Московский международный салон образования – это крупнейшая площадка для обсуждения актуальных вопросов и демонстрации лучших педагогических практик. В этом году она прошла полностью в онлайн-режиме, что позволило присоединиться к сессиям и лекциям максимальному числу желающих.