Опубликованы новые данные о коронавирусе в районах Рязанской области

Оперативная группа правительства сообщила новые данные о заражении коронавирусом по районам Рязанской области.
Напомним, COVID-19 выявлен во всех районах. Также его зарегистрировали в городах Рязанской области – Рязани, Касимове, Михайлове, Спасске, Скопине.
В целом на территории Рязанской области на 12 часов сегодняшнего дня коронавирус подтверждён или условно подтверждён у 3 тысяч 728 человек. Более половины из заражённых проживают в Рязани. В областном центре зарегистрировано 1957 случаев коронавирусной инфекции.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram