Опубликованы новые адреса отключения горячей воды

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В Рязани продолжаются плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения. В связи с этим во вторник, 9 июня, отключат горячую воду на нескольких улицах города.

До 22 июня без горячей воды придётся обходиться жителям:

ул. Ленина, д. 36, д. 5а, д. 9, д. 13а, д. 19а, д. 30;

ул. Садовая, д. 30;

ул. Свободы, д. 66, д. 46 корп. 2, д. 49, д. 69, д. 73, д. 75, д. 81;

ул. Радищева, д. 39 (д/сад №1), д. 10, д. 12, д. 61;

ул. Урицкого, д. 23а (д/сад №2), д. 2а, д. 22;

ул. Горького, д. 29а (д/сад №17), д. 51 (школа №1), д. 27, д. 32, д. 37, д. 37 корп. 1, д. 45;

ул. Юннатов, д. 1/8 (д/сад №70);

ул. Фирсова, д. 6 корп. 1 (д/сад №91), д. 2, д. 10а;

ул. Лермонтова, д. 14 (д/сад №96), д. 22 (школа №15);

ул. Электрозаводская, д. 56 (школа №14), д. 54в, д. 79, д. 81;

ул. Введенская, д. 67, д. 94;

ул. переулок Войкова, д. 1;

ул. Есенина, д. 27, д. 46, д. 72/2;

ул. Лево-Лыбедская, д. 34;

ул. Маяковского, д. 36;

ул. Новая, д. 102;

ул. Ново-Касимовская, д. 15;

площадь Театральная, д. 7а;

ул. Фрунзе, д. 18, д. 25, д. 32;

ул. Циолковского, д. 5 корп. 1, д. 12;

проезд Яблочкова, д. 7.

До 17 июня горячей воды не будет в домах 41 и 42 в Октябрьском городке.