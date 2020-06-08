Опубликованы новые адреса отключения горячей воды

В Рязани продолжаются плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения. В связи с этим во вторник, 9 июня, отключат горячую воду на нескольких улицах города.
До 22 июня без горячей воды придётся обходиться жителям:
ул. Ленина, д. 36, д. 5а, д. 9, д. 13а, д. 19а, д. 30;
ул. Садовая, д. 30;
ул. Свободы, д. 66, д. 46 корп. 2, д. 49, д. 69, д. 73, д. 75, д. 81;
ул. Радищева, д. 39 (д/сад №1), д. 10, д. 12, д. 61;
ул. Урицкого, д. 23а (д/сад №2), д. 2а, д. 22;
ул. Горького, д. 29а (д/сад №17), д. 51 (школа №1), д. 27, д. 32, д. 37, д. 37 корп. 1, д. 45;
ул. Юннатов, д. 1/8 (д/сад №70);
ул. Фирсова, д. 6 корп. 1 (д/сад №91), д. 2, д. 10а;
ул. Лермонтова, д. 14 (д/сад №96), д. 22 (школа №15);
ул. Электрозаводская, д. 56 (школа №14), д. 54в, д. 79, д. 81;
ул. Введенская, д. 67, д. 94;
ул. переулок Войкова, д. 1;
ул. Есенина, д. 27, д. 46, д. 72/2;
ул. Лево-Лыбедская, д. 34;
ул. Маяковского, д. 36;
ул. Новая, д. 102;
ул. Ново-Касимовская, д. 15;
площадь Театральная, д. 7а;
ул. Фрунзе, д. 18, д. 25, д. 32;
ул. Циолковского, д. 5 корп. 1, д. 12;
проезд Яблочкова, д. 7.
До 17 июня горячей воды не будет в домах 41 и 42 в Октябрьском городке.
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