Опубликованы новые адреса отключения горячей воды в Рязани

В Рязани продолжаются плановые отключения горячей воды, связанные с проведением работ на системах и объектах теплоснабжения.
Во вторник, 7 июля, горячую воду отключат в следующих домах:
– ул. Кальная, д. 11 (д/сад №26), д. 22 корп. 1 (д/сад №41), д. 17 (школа №73), д. 15, д. 18, д. 18 корп. 1, д. 23, д. 24, д. 25, д. 31, д. 33, д. 35, д. 38, д. 42;
– ул. Быстрецкая, д. 26 (д/сад), д. 15, д. 19 корп. 1, д. 20, д. 23, д. 24, д. 25, д. 9, д. 9 корп. 1;
– ул. Макаренко, д. 1 (школа-интернат);
– ул. Есенина, д. 1б;
– ул. Касимовское шоссе, д. 13, д. 23 корп. 2, д. 23 корп. 3, д. 25/1, д. 25/2, д. 27;
– ул. Новая, д. 27, д. 27а, д. 68/22, д. 84;
– площадь Попова, д. 6/6;
– ул. Попова, д. 18, д. 19/43, д. 22/51;
– ул. Радиозаводская, д. 1, д. 1 корп. 1, д. 1 корп. 2, д. 11/27, д. 35;
– ул. Фирсова, д. 29;
– ул. Электрозаводская, д. 51.
Как сообщает сайт администрации города, горячей воды по указанным адресам не будет до 20 июля.
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