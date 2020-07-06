Опубликованы новые адреса отключения горячей воды в Рязани

-

В Рязани продолжаются плановые отключения горячей воды, связанные с проведением работ на системах и объектах теплоснабжения.

Во вторник, 7 июля, горячую воду отключат в следующих домах:

– ул. Кальная, д. 11 (д/сад №26), д. 22 корп. 1 (д/сад №41), д. 17 (школа №73), д. 15, д. 18, д. 18 корп. 1, д. 23, д. 24, д. 25, д. 31, д. 33, д. 35, д. 38, д. 42;

– ул. Быстрецкая, д. 26 (д/сад), д. 15, д. 19 корп. 1, д. 20, д. 23, д. 24, д. 25, д. 9, д. 9 корп. 1;

– ул. Макаренко, д. 1 (школа-интернат);

– ул. Есенина, д. 1б;

– ул. Касимовское шоссе, д. 13, д. 23 корп. 2, д. 23 корп. 3, д. 25/1, д. 25/2, д. 27;

– ул. Новая, д. 27, д. 27а, д. 68/22, д. 84;

– площадь Попова, д. 6/6;

– ул. Попова, д. 18, д. 19/43, д. 22/51;

– ул. Радиозаводская, д. 1, д. 1 корп. 1, д. 1 корп. 2, д. 11/27, д. 35;

– ул. Фирсова, д. 29;

– ул. Электрозаводская, д. 51.

Как сообщает сайт администрации города, горячей воды по указанным адресам не будет до 20 июля.