Опубликованы фотографии средневекового некрополя, обнаруженного в центре Рязани

Появились фотографии, сделанные на месте обнаружения средневекового некрополя на улице Новослободской Рязани. Снимки размещены в группе НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция.

Напомним, ранее сообщалось, что при расчистке участка в центре Рязани были найдены следы, указывающие, что в этом месте находится старое кладбище.

– О сакральном значении некоторых своих территорий вновь напоминает исторический центр нашего города, – написали археологи о сделанном открытии.

Правда, точной информации о том, к какому историческому периоду относится найденное кладбище, у них пока нет. Учёные даже попросили подписчиков написать свои мысли на этот счёт в комментариях.

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Также в группе сообщается, что на место выезжали сотрудники полиции, чтобы задокументировать факт обнаружения человеческих костей.

– Взаимодействие археологов с полицией осуществляется в Рязанской области всё чаще, – отмечают археологи.