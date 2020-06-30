В ДТП под Рязанью пострадали два человека

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В интернете появились фотографии с места жёсткого ДТП в Рязанском районе. Снимки опубликованы в группе Новости Рязани ВКонтакте

По данным Госавтоинспекции, авария случилась во вторник, 30 июля, в 08.54 на автодороге Рязань – Спасск недалеко от посёлка Мурмино. Произошло лобовое столкновение автомобилей «Ниссан», под управлением 64-летнего водителя, и «Нива», под управлением 36-летнего водителя.

Оба водителя получили травмы. С места аварии их доставили в больницу.