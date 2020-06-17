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Опубликовано видео ДТП с мотоциклистом на Московском шоссе

7info
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В интернете появилось видео ДТП с участием мотоциклиста на Московском шоссе в Рязани. Запись опубликована на канале Дороги Рязани.

Напомним, авария случилась вечером в воскресенье, 14 июня. 33-летний мотоциклист врезался в остановившийся на светофоре автомобиль «Вольво». Позднее выяснилось, что он был нетрезв и управлял мотоциклом без прав.

На записи видно, что после столкновения с машиной мотоциклист подлетел в воздух. Во время ДТП он получил травмы, рязанцу потребовалась помощь врачей.  

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