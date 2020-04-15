Определены основные и дополнительные сроки сдачи экзаменов в 9 классах

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Определены сроки сдачи экзаменов в девятых классах. В 2020 году ОГЭ и ГВЭ девятиклассники будут сдавать с 8 июня по 31 июля. Региональная власть может самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках указанного периода.

Напомним, в этом году девятиклассникам предстоит сдать только русский язык и математику. Экзамены по выбору отменяются.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Министерство просвещения Российской Федерации подготовили проект нового расписания государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов (ГИА-9).

Те, кто не сможет сдать ОГЭ и ГВЭ или получит неудовлетворительные результаты, смогут пересдать экзамены в сентябре.

4 сентября планируется провести экзамен по русскому языку, 7 сентября – по математике.

Резервные дни для проведения экзаменов в дополнительный период: 14 сентября – русский язык, 15 сентября – математика, 18 сентября – русский язык и математика.