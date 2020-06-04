Определена дата творческого испытания «Интеллект+Талант» в РГУ

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У абитуриентов РГУ имени С. А. Есенина появилась возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. В этом году в рамках традиционного конкурса «Интеллект+»при организационной поддержке Автономной некоммерческой организации «Центр развития клуба весёлых и находчивых» проводится творческое испытание для выпускников школ и учреждений среднего образования.

В связи с пандемией коронавиуса заключительный этап творческого испытания пройдёт 15 июня в 15.00. в дистанционном формате на платформе Zoom.

Конкурс проводится в номинациях: инструментальное творчество, вокальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество и «оригинальный жанр».

При поступлении в РГУ призёрам конкурса дополнительно будет начисляться 1 балл, а победителям – 3 балла. Затем эти баллы будут учитываться при составлении рейтинга поступающих.

Видеозаписи лучших творческих выступлений, представленных участниками, интервью с победителями и призёрами будут размещены в специальном разделе официального сайта Рязанского информационного агентства «7 новостей» — главного информационного партнёра конкурса.