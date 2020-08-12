Опергруппа сообщила о состоянии заболевших коронавирусом рязанцев

На 18 часов среды, 12 августа, в больницах Рязани остаются 152 пациента с COVID-19, в том числе 2 ребёнка. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

В тяжёлом состоянии находятся 12 человек, двое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 96 пациентов оценивается как средней степени тяжести, 44 человека находятся в удовлетворительном состоянии.

Остальные заражённые, по данным опергруппы, переносят болезнь легче, госпитализация им не требуется.