Оперативные данные о распространении коронавируса в Рязанской области

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

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По состоянию на 8.30 субботы, 11 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 38 случаев коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 

Из больницы имени Семашко в Рязани выписано 4 человека, все они выздоровели. 

В Москву на подтверждение направлены анализы 55 человек. Они считаются условно заражёнными. 

На этот час поступила информация о 2518 гражданах, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. У 1648 из них коронавирус на выявлен. 870 сдали анализы на COVID-19 и ждут результаты под наблюдением врачей.

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