Оперативные данные о коронавирусе в Рязанской области

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По состоянию на 08.30 субботы, 18 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 184 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.

На подтверждении регионального Роспотребнадзора находится 33 положительных теста по результатам первичных исследований. Выздоровели от COVID-19 с начала пандемии 9 человек.

На этот момент известно о 2987 гражданах, приехавших из-за границы, а также имевших контакты с заражёнными и подозрительными на заболевание. 742 из них находятся под наблюдением врачей. У 2145 человек коронавирус не выявлен.