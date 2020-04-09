Оперативная сводка по COVID-19 в Рязанской области

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По данным на 11.00 четверга, 9 апреля, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Рязанской области не изменилось. По-прежнему зарегистрировано 32 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

На подтверждение в Москву отправлены анализы ещё 24 пациентов. Три человека уже переболели и выздоровели.

На сегодняшний день извстно о 2436 гражданах, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран, или имевших контакты с заболевшими или подозрительными на заболевание.

892 рязанцев находятся под наблюдением. У 1544 обследованных коронавируса не обнаружено.