ОНФ выступил против переноса сроков реставрации объекта культурного наследия в Касимове

Сопредседатель регионального отделения ОНФ в Рязанской области, депутат Государственной Думы РФ Андрей Красов побывал в Касимове и проследил за ходом реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Три корпуса торговых рядов ХIХ века». Реставрация первого корпуса торговых рядов длится уже несколько лет. По плану она должна была завершиться до 30 октября текущего года. Андрей Красов отметил, что работы ведутся недостаточно активно.

Частично реставрировался началась еще в 1990-х гг. С 2015 г. реставрационные работы начались вновь. В 2018 г. подрядная организация в рамках государственного контракта на 52,9 млн руб. должна была отреставрировать кирпичную кладку, кровлю, чердачное перекрытие, полы галереи, колонны первого корпуса торговых рядов.

Кровлю демонтировали, но работы на этом прекратились. Из-за осадков здание серьёзно пострадало. После обращений регионального отделения ОНФ и депутатских запросов, направленных Андреем Красовым, Министерство культуры РФ расторгло договор с подрядной организацией, была проведена претензионная работа.

В мае 2019 г. Был объявлен новый конкурс на сумму свыше 30 млн рублей и подписан еще один госконтракт на сумму 98 млн руб. После реставрации в первом корпусе должен разместиться туристко-информационный центр.

На сегодняшний день имеются претензии к качеству штукатурки, покраске фасада, монтажу кровли. Подрядчик уже трижды перекрашивал стены корпуса, но до сих пор отмечаются недоделки, которые не позволяют подписать акты выполненных работ. Отставание о графика подрядчик объясняет пандемией короновируса, но присутствовавшие на совещании представители Правительства Рязанской области, заявили, что деятельность строительного сектора прерывалась только на 5 дней.

«Учитывая сколько времени реставрируется этот объект, не должно быть даже никаких мыслей о том, чтобы в очередной раз сдвинуть сроки», – заявил Красов.

Он обратился к властям Касимова, региональным министерствам и ведомствам с просьбой в кратчайшие сроки определиться с путями и необходимыми ресурсами для подключения объекта к сетям.