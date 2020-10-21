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ОНФ усомнился в безопасности Рязанского спуска в Касимове

7info7

Активисты регионального отделения ОНФ усомнились в безопасности Рязанского спуска в Касимове. Письмо в адрес организаций, выполнявших и принимавших ремонт спуска в 2018, содержит предложение проверить его удобство на собственном примере.

Предложение спуститься на инвалидной коляске было высказано во время визита члена центрального штаба ОНФ Светланы Калининой в Касимов. Осматривая объект, Калинина обнаружила ряд недочётов. Так, она заметила, что маломобильный человек может упасть, пытаясь спуститься вниз. По её мнению, склон не продуман, параллельная с лестницей дорожка, предназначенная для маломобильных групп горожан, организована под большим наклоном и без площадок безопасности. Частично отсутствовало барьерное ограждение и поручни. А сама дорожка упирается в оживлённую городскую трассу, за которой идёт уже ограждение берега Оки.

В числе предложений, которые Калинина высказала по качеству работ, было предложение администрации Касимова провести претензионную и исковую работу с подрядной организацией по устранению выявленных недостатков в рамках исполнения гарантийных обязательств, муниципальным образованиям — подготовить новые дизайн проекты общественных территорий, провести их общественное обсуждение, получить экспертную оценку от профильных ведомств.

А на Рязанском спуске активисты ОНФ предложили организовать эксперимент и представителям проектной, подрядной организаций и представителю администрации Касимова, который осуществлял приемку объекта, скатиться по этому спуску на инвалидной коляске.

Мероприятие планируется провести в среду, 28 октября. Активисты регионального отделения ОНФ так же пригласили на него нынешнего главу администрации города Касимова.

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