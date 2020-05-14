Ольга Щетинкина дала пояснения по изменениям в ЕГЭ и ОГЭ

Министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина дала пояснения по поводу ЕГЭ и ОГЭ. Видео она разместила на своей странице в ВК.
Щетинкина напомнила, что в этом году из-за пандемии коронавируса экзамены для выпускников 9-х классов проводиться не будут. Аттестация будет вестись по текущим оценкам.
ЕГЭ для выпускников 11-х классов будет проводиться только, если они готовятся поступать в вузы. Для остальных оценки в аттестат также будут поставлены по итогам 10 и 11 класса.
Сроки проведения ЕГЭ в этом году неизвестны.
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