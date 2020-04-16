Окский заповедник проводит конкурс детских рисунков «Журавль в небе»

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Окский государственный заповедник объявляет конкурс детских рисунков (открыток) «Журавль в небе».

По инициативе Дальневосточного отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF), Международного фонда охраны журавлей (МФОЖ), Союза охраны птиц России и Рабочей группы по журавлям Евразии птицами 2020 года выбраны все семь видов журавлей, обитающих в России.

В рамках этой экологической акции Окский государственный заповедник объявляет конкурс детских рисунков (открыток) «Журавль в небе».

В конкурсе могут принять участие дети и подростки общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, детских домов и школ коррекционного типа от 8 до 16 лет. Работы будут оцениваться по трем возрастным группам.

Для участия в конкурсе нужно выполнить рисунок-открытку, посвящённую журавлям, обитающим на территории России (стерх, красавка, японский, даурский, черный, серый и канадский), и местам их обитания.

Конкурсная работа должна быть выполнена на плотной бумаге и соответствовать заявленной тематике конкурса. Размер листа – формат А5 (14,8 на 21,0 см) и формат А6 (14,8 на 10,5 см). Рисунок может быть выполнен в любой технике, но без использования сыпучих материалов (пайеток, блёсток и т. д.).

Рисунок должен быть самостоятельной работой участника.

Выполненные работы принимаются до 10 июня по адресу: 391072, Рязанская обл., Спасский район, п/о Лакаш, ФГБУ «Окский государственный заповедник», отдел экопросвещения, Овчинниковой Ольге Павловне.

В электронном виде рисунки не принимаются.

Уточнить необходимую информацию по конкурсу можно у Овчинниковой Ольги Павловны: тел. 8-910-502-63-28; e-mail: olg64683732@ya.ru