Одно из отделений РГУ переведено на дистанционное обучение

Отделение теологии факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени Есенина в полном составе отправлено на дистанционное обучение. Об этом РИА «7 новостей» сообщил источник в вузе.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в Рязани на карантин отправлены 64 класса в 28 школах.

Также оперативная группа правительства Рязанской области сообщала, что из-за коронавируса был приостановлен учебный процесс в 6 детских садах, 20 школах, 5 средних специальных учебных заведениях и трёх вузах.