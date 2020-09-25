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Новости РязаниОбщество

Одно из отделений РГУ переведено на дистанционное обучение

7info

Отделение теологии факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени Есенина в полном составе отправлено на дистанционное обучение. Об этом РИА «7 новостей» сообщил источник в вузе. 

Напомним, ранее появилась информация о том, что в Рязани на карантин отправлены 64 класса в 28 школах. 

Также оперативная группа правительства Рязанской области сообщала, что из-за коронавируса был приостановлен учебный процесс в 6 детских садах, 20 школах, 5 средних специальных учебных заведениях и трёх вузах. 

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