Одна женщина погибла из-за взрывов боеприпасов на военном арсенале в Рязанской области

В Рязанской области скончался один человек из-за взрывов боеприпасов на бывшем военном арсенале в Рязанской области, сообщает «5 канал».

По информации Mash, погибшая — женщина. Известно, что из-за произошедшего в Скопинском районе пострадавшая скончалась в отделении медицинского учреждения. При этом еще шесть человек находится в больницах в состоянии средней тяжести.

Напомним, 7 октября из-за опала травы огонь поразил и бывший военный арсенал, что находится в поселке Желтухинский скопинского района. При этом на складе хранились боеприпасы. Спустя некоторое время жители начали слышать взрывы, а военные эвакуировали людей из близлежащих населенных пунктов.