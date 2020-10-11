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Новости РязаниПроисшествия

Одна женщина погибла из-за взрывов боеприпасов на военном арсенале в Рязанской области

Елена Лобанова

В Рязанской области скончался один человек из-за взрывов боеприпасов на бывшем военном арсенале в Рязанской области, сообщает «5 канал». 

По информации Mash, погибшая — женщина. Известно, что из-за произошедшего в Скопинском районе пострадавшая скончалась в отделении медицинского учреждения. При этом еще шесть человек находится в больницах в состоянии средней тяжести. 

Напомним, 7 октября из-за опала травы огонь поразил и бывший военный арсенал, что находится в поселке Желтухинский скопинского района. При этом на складе хранились боеприпасы. Спустя некоторое время жители начали слышать взрывы, а военные эвакуировали людей из близлежащих населенных пунктов. 

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