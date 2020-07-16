Общепит в Рязанской области набирает обороты. ТОП предложений по зарплатам в профобласти

С тех пор, как в Рязанской области начали работать заведения общественного питания, отрасль постепенно восстанавливается и растет спрос на сотрудников общепита. Так, в июне в профобласти «Рестораны, общепит, гостиницы» на hh.ru опубликовано сразу на 102% вакансий больше, чем в мае 2020 года.

Сейчас в данной профобласти наблюдается умеренный уровень конкуренции – в среднем 4-5 резюме на одну вакансию. Отметим, что в мае этого года, когда наблюдался дефицит вакансий, показатель в среднем составлял 9 резюме на 1 вакансию, что говорило о повышенном уровне конкуренции среди соискателей.

Средняя предлагаемая зарплата в сфере общественного питания в июле в Рязанской области составила 33 900 рублей.

Топ-10 актуальных вакансий с самыми высокими зарплатами, Рязанская область

Вакансия Зарплата Ссылка Обвальщик мяса от 66 500 руб. https://nn.hh.ru/vacancy/37319339 Су-шеф от 60 000 руб. https://nn.hh.ru/vacancy/37416722 Шеф-повар от 60 000 руб. https://nn.hh.ru/vacancy/37502402 Повар в пансионат от 54 000 руб. https://nn.hh.ru/vacancy/37934125 Управляющий рестораном от 50 000 руб. https://nn.hh.ru/vacancy/37502397 Су-шеф от 50 000 руб. https://nn.hh.ru/vacancy/37502398 Бармен от 50 000 руб. https://nn.hh.ru/vacancy/37502401 Администратор ресторана от 50 000 руб. https://nn.hh.ru/vacancy/37947806 Шеф-повар от 50 000 руб. https://nn.hh.ru/vacancy/37963030 Раздатчик пищи от 40 000 руб. https://nn.hh.ru/vacancy/37808598