Общепит в Рязанской области набирает обороты. ТОП предложений по зарплатам в профобласти

С тех пор, как в Рязанской области начали работать заведения общественного питания, отрасль постепенно восстанавливается и растет спрос на сотрудников общепита. Так, в июне в профобласти «Рестораны, общепит, гостиницы» на hh.ru опубликовано сразу на 102% вакансий больше, чем в мае 2020 года.
Сейчас в данной профобласти наблюдается умеренный уровень конкуренции – в среднем 4-5 резюме на одну вакансию. Отметим, что в мае этого года, когда наблюдался дефицит вакансий, показатель в среднем составлял 9 резюме на 1 вакансию, что говорило о повышенном уровне конкуренции среди соискателей.
Средняя предлагаемая зарплата в сфере общественного питания в июле в Рязанской области составила 33 900 рублей.
Топ-10 актуальных вакансий с самыми высокими зарплатами, Рязанская область
|Вакансия
|Зарплата
|Ссылка
|Обвальщик мяса
|от 66 500 руб.
|https://nn.hh.ru/vacancy/37319339
|Су-шеф
|от 60 000 руб.
|https://nn.hh.ru/vacancy/37416722
|Шеф-повар
|от 60 000 руб.
|https://nn.hh.ru/vacancy/37502402
|Повар в пансионат
|от 54 000 руб.
|https://nn.hh.ru/vacancy/37934125
|Управляющий рестораном
|от 50 000 руб.
|https://nn.hh.ru/vacancy/37502397
|Су-шеф
|от 50 000 руб.
|https://nn.hh.ru/vacancy/37502398
|Бармен
|от 50 000 руб.
|https://nn.hh.ru/vacancy/37502401
|Администратор ресторана
|от 50 000 руб.
|https://nn.hh.ru/vacancy/37947806
|Шеф-повар
|от 50 000 руб.
|https://nn.hh.ru/vacancy/37963030
|Раздатчик пищи
|от 40 000 руб.
|https://nn.hh.ru/vacancy/37808598
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