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Общепит в Рязанской области набирает обороты. ТОП предложений по зарплатам в профобласти

7info

С тех пор, как в Рязанской области начали работать заведения общественного питания, отрасль постепенно восстанавливается и растет спрос на сотрудников общепита. Так, в июне в профобласти «Рестораны, общепит, гостиницы» на hh.ru опубликовано сразу на 102% вакансий больше, чем в мае 2020 года.

Сейчас в данной профобласти наблюдается умеренный уровень конкуренции – в среднем 4-5 резюме на одну вакансию. Отметим, что в мае этого года, когда наблюдался дефицит вакансий, показатель в среднем составлял 9 резюме на 1 вакансию, что говорило о повышенном уровне конкуренции среди соискателей.

Средняя предлагаемая зарплата в сфере общественного питания в июле в Рязанской области составила 33 900 рублей.

Топ-10 актуальных вакансий с самыми высокими зарплатами, Рязанская область

ВакансияЗарплатаСсылка
Обвальщик мясаот 66 500 руб.https://nn.hh.ru/vacancy/37319339
Су-шефот 60 000 руб.https://nn.hh.ru/vacancy/37416722 
Шеф-поварот 60 000 руб.https://nn.hh.ru/vacancy/37502402
Повар в пансионатот 54 000 руб.https://nn.hh.ru/vacancy/37934125
Управляющий рестораномот 50 000 руб.https://nn.hh.ru/vacancy/37502397
Су-шефот 50 000 руб.https://nn.hh.ru/vacancy/37502398
Барменот 50 000 руб.https://nn.hh.ru/vacancy/37502401
Администратор ресторанаот 50 000 руб.https://nn.hh.ru/vacancy/37947806
Шеф-поварот 50 000 руб.https://nn.hh.ru/vacancy/37963030
Раздатчик пищиот 40 000 руб.https://nn.hh.ru/vacancy/37808598
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