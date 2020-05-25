Оборот общественного питания в Рязанской области уменьшился почти на 9%

По оперативным данным Рязаньстата, в январе-апреле 2020 года оборот розничной торговли составил 67285,7 млн рублей.
Индекс физического объёма оборота розничной торговли в январе-апреле 2020 года по сравнению с январем-апрелем 2019 года составил 104,8%.
В январе-апреле 2020 года пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий было продано на 33450,6 млн рублей, или 49,7% всего оборота розничной торговли, непродовольственных товаров – 33835,1 млн рублей (50,3%).
Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,9% от оборота розничной торговли.
Оборот общественного питания в январе-апреле 2020 года, по оперативным данным, составил 2123,5 млн рублей и уменьшился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в сопоставимых ценах на 8,9%.
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