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Обновлённые данные о возрасте заболевших коронавирусом рязанцев

7info
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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила обновлённые данные о возрасте заболевших коронавирусом. 

На 11 часов понедельника, 22 июня, в регионе с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19 зарегистрировано 4900 человек 

Наибольшее число заболевших выявлено в возрастной группе от 46 до 64 лет – 1907 человек.

Число заражённых коронавирусом детей выросло до 464 человек. 16 из них младше одного года, 37 заболевших в возрасте 1 года.

В возрастной группе от 18 до 45 лет зарегистрировано 1598 заболевших, в возрасте от 65 до 80 лет – 717 заболевших. 169 заражённых рязанцев старше 80 лет.

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