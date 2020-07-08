Обновлены данные о заболевших коронавирусом в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 среды, 8 июля, в регионе зарегистрировано 5 тыс 547 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 2860 (+17), Касимов – 150, Сасово – 91 (+6), Скопин – 130 (+1), Рыбное – 155 (+1), Михайлов – 68, Ряжск – 158, Спасск – 29, Шацк – 31, Клепики – 22, Кораблино – 22 (+1), Новомичуринск – 129.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 38;
Ермишинский район – 24;
Захаровский район – 36;
Кадомский район – 2;
Касимовский район – 82 (+3);
Клепиковский район – 104;
Кораблинский район – 20 (+1);
Милославский район – 27;
Михайловский район – 91;
Пителинский район – 6;
Пронский район – 41;
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 85;
Ряжский район – 26;
Рязанский район – 256 (+2);
Сапожковский район – 11;
Сараевский район – 47;
Сасовский район – 30;
Скопинский район – 106;
Спасский район – 76 (+1);
Старожиловский район – 23 (+2);
Ухоловский район – 9;
Чучковский район – 25;
Шацкий район – 37;
Шиловский район – 112.
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