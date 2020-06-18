Обновлены данные о распространении коронавируса в Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11 часов 18 июня, в регионе зарегистрировано 4708 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области: Рязань – 2458, Касимов – 111, Сасово – 70, Скопин – 113, Рыбное – 136, Михайлов – 56, Ряжск – 112, Спасск – 27, Шацк – 28, Клепики – 20, Кораблино – 15, Новомичуринск – 123.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 19;

Ермишинский район – 12;

Захаровский район – 26;

Кадомский район – 2;

Касимовский район – 56;

Клепиковский район – 94;

Кораблинский район – 19;

Милославский район – 27;

Михайловский район – 84;

Пителинский район – 6;

Пронский район – 37;

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 83;

Ряжский район – 15;

Рязанский район – 231;

Сапожковский район – 11;

Сараевский район – 47;

Сасовский район – 27;

Скопинский район – 96;

Спасский район – 69;

Старожиловский район – 17;

Ухоловский район – 5;

Чучковский район – 20;

Шацкий район – 29;

Шиловский район – 97.