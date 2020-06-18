Обновлены данные о распространении коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11 часов 18 июня, в регионе зарегистрировано 4708 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области: Рязань – 2458, Касимов – 111, Сасово – 70, Скопин – 113, Рыбное – 136, Михайлов – 56, Ряжск – 112, Спасск – 27, Шацк – 28, Клепики – 20, Кораблино – 15, Новомичуринск – 123.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 19;
Ермишинский район – 12;
Захаровский район – 26;
Кадомский район – 2;
Касимовский район – 56;
Клепиковский район – 94;
Кораблинский район – 19;
Милославский район – 27;
Михайловский район – 84;
Пителинский район – 6;
Пронский район – 37;
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 83;
Ряжский район – 15;
Рязанский район – 231;
Сапожковский район – 11;
Сараевский район – 47;
Сасовский район – 27;
Скопинский район – 96;
Спасский район – 69;
Старожиловский район – 17;
Ухоловский район – 5;
Чучковский район – 20;
Шацкий район – 29;
Шиловский район – 97.
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