Обновлены данные о распространении коронавируса в Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11 часов 16 июня, в регионе зарегистрировано 4606 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области: Рязань – 2414 (+27 новых заболевших), Касимов – 105 (+3), Сасово – 69, Скопин – 110, Рыбное – 131 (+4), Михайлов – 56, Ряжск – 109 (+1), Спасск – 26, Шацк – 28, Клепики – 20, Кораблино – 15 (+1), Новомичуринск – 123.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 19 (+1);

Ермишинский район – 12;

Захаровский район – 26 (+1);

Кадомский район – 2;

Касимовский район – 52;

Клепиковский район – 89 (+1);

Кораблинский район – 19;

Милославский район – 27;

Михайловский район – 84 (+1);

Пителинский район – 6;

Пронский район – 36;

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 83 (+2);

Ряжский район – 13;

Рязанский район – 230 (+1);

Сапожковский район – 10;

Сараевский район – 46;

Сасовский район – 27;

Скопинский район – 94;

Спасский район – 62 (+1);

Старожиловский район – 17 (+1);

Ухоловский район – 5;

Чучковский район – 20;

Шацкий район – 28;

Шиловский район – 92.