Обновлены данные о распространении коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11 часов 16 июня, в регионе зарегистрировано 4606 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области: Рязань – 2414 (+27 новых заболевших), Касимов – 105 (+3), Сасово – 69, Скопин – 110, Рыбное – 131 (+4), Михайлов – 56, Ряжск – 109 (+1), Спасск – 26, Шацк – 28, Клепики – 20, Кораблино – 15 (+1), Новомичуринск – 123.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 19 (+1);
Ермишинский район – 12;
Захаровский район – 26 (+1);
Кадомский район – 2;
Касимовский район – 52;
Клепиковский район – 89 (+1);
Кораблинский район – 19;
Милославский район – 27;
Михайловский район – 84 (+1);
Пителинский район – 6;
Пронский район – 36;
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 83 (+2);
Ряжский район – 13;
Рязанский район – 230 (+1);
Сапожковский район – 10;
Сараевский район – 46;
Сасовский район – 27;
Скопинский район – 94;
Спасский район – 62 (+1);
Старожиловский район – 17 (+1);
Ухоловский район – 5;
Чучковский район – 20;
Шацкий район – 28;
Шиловский район – 92.
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