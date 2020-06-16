Обновлены данные о распространении коронавируса в Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила свежие данные о распространении коронавируса в регионе.

На 08.30 вторника, 16 июня, в Рязани и области зарегистрировано 4507 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Также сообщается, что медикам известно о 11 тыс 618 гражданах, подозрительных на COVID-19. Сейчас под контролем врачей находятся 1636 человек. 9 тыс 982​ рязанца наблюдение уже прошли, они обследованы и здоровы.