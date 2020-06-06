Обновлены данные о распределении COVID-19 по районам Рязанской области

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Оперативная группа правительства сообщила новые данные о заболеваемости коронавирусом по районам Рязанской области.

По состоянию на 11.30 субботы, 6 июня, в регионе зарегистрировано 4013 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области: Рязань – 2091, Касимов – 75, Сасово – 66, Скопин – 103, Рыбное – 98, Михайлов – 53, Ряжск – 99, Спасск – 23, Шацк – 26, Клепики – 17, Кораблино – 14, Новомичуринск – 117.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 17;

Ермишинский район – 11;

Захаровский район – 21;

Кадомский район – 2;

Касимовский район – 50;

Клепиковский район – 80;

Кораблинский район – 18;

Милославский район – 27;

Михайловский район – 79;

Пителинский район – 4;

Пронский район – 28;

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 69;

Ряжский район – 11;

Рязанский район – 208;

Сапожковский район – 7;

Сараевский район – 46;

Сасовский район – 24;

Скопинский район – 89;

Спасский район – 49;

Старожиловский район – 16;

Ухоловский район – 5;

Чучковский район – 20;

Шацкий район – 25;

Шиловский район – 69.