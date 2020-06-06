Обновлены данные о распределении COVID-19 по районам Рязанской области

Оперативная группа правительства сообщила новые данные о заболеваемости коронавирусом по районам Рязанской области.
По состоянию на 11.30 субботы, 6 июня, в регионе зарегистрировано 4013 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области: Рязань – 2091, Касимов – 75, Сасово – 66, Скопин – 103, Рыбное – 98, Михайлов – 53, Ряжск – 99, Спасск – 23, Шацк – 26, Клепики – 17, Кораблино – 14, Новомичуринск – 117.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 17;
Ермишинский район – 11;
Захаровский район – 21;
Кадомский район – 2;
Касимовский район – 50;
Клепиковский район – 80;
Кораблинский район – 18;
Милославский район – 27;
Михайловский район – 79;
Пителинский район – 4;
Пронский район – 28;
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 69;
Ряжский район – 11;
Рязанский район – 208;
Сапожковский район – 7;
Сараевский район – 46;
Сасовский район – 24;
Скопинский район – 89;
Спасский район – 49;
Старожиловский район – 16;
Ухоловский район – 5;
Чучковский район – 20;
Шацкий район – 25;
Шиловский район – 69.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram