Обновлены данные о распределении COVID-19 по районам Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о заболевших коронавирусом по районам.
По состоянию на 12 часов понедельника, 8 июня, в регионе зарегистрировано 4164 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области: Рязань – 2160, Касимов – 91, Сасово – 67, Скопин – 106, Рыбное – 104, Михайлов – 53, Ряжск – 103, Спасск – 23, Шацк – 27, Клепики – 17, Кораблино – 14, Новомичуринск – 117.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 18;
Ермишинский район – 12;
Захаровский район – 22;
Кадомский район – 2;
Касимовский район – 52;
Клепиковский район – 82;
Кораблинский район – 19;
Милославский район – 27;
Михайловский район – 83;
Пителинский район – 5;
Пронский район – 30;
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 70;
Ряжский район – 11;
Рязанский район – 209;
Сапожковский район – 8;
Сараевский район – 46;
Сасовский район – 24;
Скопинский район – 94;
Спасский район – 49;
Старожиловский район – 16;
Ухоловский район – 5;
Чучковский район – 20;
Шацкий район – 27;
Шиловский район – 79.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram