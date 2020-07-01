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Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области

7info
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Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.00 среды, 1 июля, в регионе зарегистрировано 5277 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области: Рязань – 2760 (+22), Касимов – 138 (+1), Сасово – 78 (+1), Скопин – 119 (+1), Рыбное – 149, Михайлов – 65 (+2), Ряжск – 146 (+4),  Спасск – 29, Шацк – 31, Клепики – 22, Кораблино – 17, Новомичуринск – 128.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 29;

Ермишинский район – 17;

Захаровский район – 35;

Кадомский район – 2;

Касимовский район – 67 (+1);

Клепиковский район – 102;

Кораблинский район – 19;

Милославский район – 27;

Михайловский район – 89 (+2);

Пителинский район – 6;

Пронский район – 41 (+1);

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 84;

Ряжский район – 20 (+1);

Рязанский район – 248 (+2);

Сапожковский район – 11;

Сараевский район – 47;

Сасовский район – 30;

Скопинский район – 101;

Спасский район – 74;

Старожиловский район – 21;

Ухоловский район – 7;

Чучковский район – 21;

Шацкий район – 34;

Шиловский район – 108.

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