Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.00 среды, 1 июля, в регионе зарегистрировано 5277 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области: Рязань – 2760 (+22), Касимов – 138 (+1), Сасово – 78 (+1), Скопин – 119 (+1), Рыбное – 149, Михайлов – 65 (+2), Ряжск – 146 (+4), Спасск – 29, Шацк – 31, Клепики – 22, Кораблино – 17, Новомичуринск – 128.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 29;
Ермишинский район – 17;
Захаровский район – 35;
Кадомский район – 2;
Касимовский район – 67 (+1);
Клепиковский район – 102;
Кораблинский район – 19;
Милославский район – 27;
Михайловский район – 89 (+2);
Пителинский район – 6;
Пронский район – 41 (+1);
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 84;
Ряжский район – 20 (+1);
Рязанский район – 248 (+2);
Сапожковский район – 11;
Сараевский район – 47;
Сасовский район – 30;
Скопинский район – 101;
Спасский район – 74;
Старожиловский район – 21;
Ухоловский район – 7;
Чучковский район – 21;
Шацкий район – 34;
Шиловский район – 108.
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