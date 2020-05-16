Обновлена статистика по «самым заражённым» районам Рязани

Администрация Рязани сообщила новые данные о числе заболевших коронавирусом жителей города.
По данным мэрии, на 12 часов субботы, 16 мая, в регионе зарегистрировано 2300 человек с подтверждённым и условно подтверждённым COVID-19. В Рязани живут 1227 заболевших.
Лидером по числу заражённых остаётся Московский район. Там выявлено 454 случая коронавируса. На втором месте Октябрьский район, где живут 310 заболевших. Третье место по числу заражений занимает Октябрьский район – 269 человек. Меньше всего больных коронавирусом в Советском районе – 194 человека.
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