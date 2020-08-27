Обновлена информация о географии коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 12.00 27 августа в регионе зарегистрирован 7 тыс 78 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

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Рязань – 3640, Касимов – 179, Сасово – 170, Скопин – 164, Рыбное – 183, Михайлов – 81, Ряжск – 202, Спасск – 35, Шацк – 37, Клепики – 29, Кораблино – 48, Новомичуринск – 149.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 51;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 40;

Кадомский район – 5;

Касимовский район – 120;

Клепиковский район – 123;

Кораблинский район – 29;

Милославский район – 36;

Михайловский район – 114;

Пителинский район – 7;

Пронский район – 48;

Путятинский район – 9;

Рыбновский район – 120;

Ряжский район – 36;

Рязанский район – 326;

Сапожковский район – 12;

Сараевский район – 60;

Сасовский район – 47;

Скопинский район – 121;

Спасский район – 101;

Старожиловский район – 36;

Ухоловский район – 10;

Чучковский район – 30;

Шацкий район – 46;

Шиловский район – 136.