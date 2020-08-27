Обновлена информация о географии коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 12.00 27 августа в регионе зарегистрирован 7 тыс 78 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 3640, Касимов – 179, Сасово – 170, Скопин – 164, Рыбное – 183, Михайлов – 81, Ряжск – 202, Спасск – 35, Шацк – 37, Клепики – 29, Кораблино – 48, Новомичуринск – 149.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 51;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 40;
Кадомский район – 5;
Касимовский район – 120;
Клепиковский район – 123;
Кораблинский район – 29;
Милославский район – 36;
Михайловский район – 114;
Пителинский район – 7;
Пронский район – 48;
Путятинский район – 9;
Рыбновский район – 120;
Ряжский район – 36;
Рязанский район – 326;
Сапожковский район – 12;
Сараевский район – 60;
Сасовский район – 47;
Скопинский район – 121;
Спасский район – 101;
Старожиловский район – 36;
Ухоловский район – 10;
Чучковский район – 30;
Шацкий район – 46;
Шиловский район – 136.