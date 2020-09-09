Обновлена информация о числе заражённых коронавирусом в районах Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 9 сентября в регионе зарегистрировано 7 тыс 459 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 3863 (+12), Касимов – 185, Сасово – 174, Скопин – 170, Рыбное – 194, Михайлов – 82, Ряжск – 215, Спасск – 37, Шацк – 39, Клепики – 29, Кораблино – 48, Новомичуринск – 153.

Заболеваемость по районам следующая:

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Александро-Невский район – 51;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 40;

Кадомский район – 6;

Касимовский район – 125 (+1);

Клепиковский район – 124;

Кораблинский район – 31;

Милославский район – 38 (+1);

Михайловский район – 117;

Пителинский район – 7;

Пронский район – 49;

Путятинский район – 12;

Рыбновский район – 131;

Ряжский район – 38;

Рязанский район – 344 (+2);

Сапожковский район – 12;

Сараевский район – 62;

Сасовский район – 49 (+1);

Скопинский район – 128 (+2);

Спасский район – 109 (+1);

Старожиловский район – 42 (+2);

Ухоловский район – 12;

Чучковский район – 30;

Шацкий район – 48;

Шиловский район – 140.