Обновлена информация о числе заболевших COVID-19 по районам Рязани

Администрация Рязани сообщила свежие данные о числе заболевших коронавирусом по районам города. Информация размещена на официальном сайте мэрии.

На 15 часов 26 июля в Рязанской области зарегистрированы 6 тыс 183 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани проживают 3 тыс 143 заболевших.

Самым «заражённым» районом города остаётся Московский. Здесь заболели 1 тыс 55 человек. В Октябрьском районе Рязани заражены 896 человек, в Железнодорожном – 744. Меньше всего заболевших COVID-19 в Советском районе – 448.