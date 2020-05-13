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Обновились данные о возрасте заболевших коронавирусом в Рязанской области

7info

Новые сведения о заболеваемости коронавирусом в Рязанской области. Сводка на 8.30 11 мая.

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В Рязанской области изменилась возрастная группа, в которой выявлено наибольшее число заболевших коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

По состоянию на 11 часов 13 мая в регионе выявлено 1939 случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 89 являются условно подтвержденными. Наибольшее число заболевших в возрасте от 46 до 64 лет.

Стоит отметить, что раньше лидером по заболеванию была возрастная группа от 18 до 45 лет. Сейчас в ней заражены 717 человек. 

Детей среди заболевших 204. Людей в возрасте от 65 до 80 лет – 236. Старше 80 лет 63 заболевших. 

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