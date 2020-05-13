Обновились данные о возрасте заболевших коронавирусом в Рязанской области

В Рязанской области изменилась возрастная группа, в которой выявлено наибольшее число заболевших коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
По состоянию на 11 часов 13 мая в регионе выявлено 1939 случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 89 являются условно подтвержденными. Наибольшее число заболевших в возрасте от 46 до 64 лет.
Стоит отметить, что раньше лидером по заболеванию была возрастная группа от 18 до 45 лет. Сейчас в ней заражены 717 человек.
Детей среди заболевших 204. Людей в возрасте от 65 до 80 лет – 236. Старше 80 лет 63 заболевших.
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