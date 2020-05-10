Обновились данные о коронавирусе в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о заболеваемости коронавирусом.
По состоянию на 08.30 10 мая в регионе инфекция выявлена у 1560 человек. Ещё 88 положительных тестов на COVID-19 направлены на подтверждение в Роспотребнадзор.
В целом на 8.30 10 мая поступила информация о 6814 гражданах, контактировавших с возможными носителями коронавируса или вернувшихся из-за границы. 4473 из них уже проверили, все они здоровы. Сейчас под контролем медиков находится 2341 человек.
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