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Обновились данные о коронавирусе в Рязанской области

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Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay

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Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о заболеваемости коронавирусом. 

По состоянию на 08.30 10 мая в регионе инфекция выявлена у 1560 человек. Ещё 88 положительных тестов на COVID-19 направлены на подтверждение в Роспотребнадзор. 

В целом на 8.30 10 мая поступила информация о 6814 гражданах, контактировавших с возможными носителями коронавируса или вернувшихся из-за границы. 4473 из них уже проверили, все они здоровы. Сейчас под контролем медиков находится 2341 человек. 

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