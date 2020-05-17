Обновилась информация о возрасте заболевших COVID-19 рязанцев

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новую информацию о возрасте заражённых коронавирусом.
По данным медиков, на 11 часов воскресенья, 17 мая, в регионе выявлено 2300 случаев COVID-19, ещё 94 являются условно подтвержденными.
Самая многочисленная возрастная группа – от 46 до 64 лет. В ней насчитывается 858 заражённых.
В возрасте от 18 до 45 лет болеют 852 человека, в возрасте от 65 до 80 лет – 277 человек, старше 80 лет – 72 человека. Также отметим, что коронавирус выявлен у 241 ребёнка.
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