Обманутые рязанские дольщики устроили спектакль около недостроя

Обманутые дольщики дома №34 на улице Баженова в Рязани провели спектакль рядом с недостроем. Событие было заснято на видео и появилось в Сети.

Дом должны были сдать 3 года назад, однако строительство было остановлено и заморожено в конце 2108 года. Сдача строения была отложена на конец текущего года, однако, как говорят дольщики, время введения в эксплуатацию снова передвинули. При этом в мае 2020 года в минстрое Рязанской области сказали, что целесообразность достройки дома на Баженова еще не определена.

Теперь обманутые дольщики устроили около недостроенного здания спектакль про зайца и лису, ледяную и лубяную избушку. По словам участников представления, они хотят показать шоу ближе к зданию правительства Рязанской области. Они заверили, что разобьют палаточный лагерь в Верхнем городском парке на улице Ленина, если власти не смогут решить проблему сдачи дома в короткие сроки.