О самом главном. Обзор новостей от 7info за 13 апреля

Екатерина Приведенцева

Троих заражённых коронавирусом рязанцев сняли с аппарата ИВЛ

Коронавирус Рязань
Состояние трёх рязанцев с коронавирусом из шести, находившихся на искусственной вентиляции лёгких, улучшилось. Об этом, со ссылкой на министра здравоохранения региона Андрея...
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Мошенники воспользовались ситуацией с коронавирусом для обмана доверчивых граждан

Коронавирус Рязань
Мошенники активно используют ситуацию с распространением коронавируса, придумывая новые преступные схемы. Так, рязанцам стали поступать звонки с призывом поучаствовать в акции «Антикоронавирус»....
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Новые данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По данным на 08.30 воскресенья, 12 апреля, в Рязанской области коронавирус выявлен у 55 человек. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.
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Представляем вам видеообзор новостей от 7info за 13 апреля.

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О самом главном. Обзор новостей от 7info за 13 апреля

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Представляем вам видеообзор новостей от 7info за 13 апреля. https://youtu.be/SEWAgPtPwpE
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Стало известно, как рязанцы заразились коронавирусом

Новости Рязани
Показатель заболеваемости коронавирусом в Рязанской области составляет 8 на 100 тысяч населения. Об этом во время заседания оперативного штаба сообщила руководитель регионального...
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В Рязанской области утверждены правила поведения во время режима повышенной готовности из-за COVID-19

Коронавирус Рязань
В Рязанской области  утверждены «правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности для органов управления и сил...
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О самом главном. Обзор новостей от 7info за 13 апреля

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Представляем вам видеообзор новостей от 7info за 13 апреля. https://youtu.be/SEWAgPtPwpE
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В Рязанской области утверждены правила поведения во время режима повышенной готовности из-за COVID-19

Коронавирус Рязань
В Рязанской области  утверждены «правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности для органов управления и сил...
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Рязанские следователи просят помочь в поисках пропавшего рыбака

Новости Рязани
Рано утром 10 марта 2020 года мужчина уехал на рыбалку. На следующий день его автомобиль был найден на берегу реки Пра у села Гришино
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Пасха. Мифы и традиции Великого праздника

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В трудное время, которое нам приходится переживать этой весной, всем необходимы дополнительные силы. Где же взять их, как не в обращении к...
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Тест на коронавирус

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Москва. Четверг, 9 апреля. Днем я отправился сдавать тест на коронавирус. Принять это решение было непросто. И...
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Участники проекта «МедиаКВН» пообщались с директором Рязанской лиги КВН Алексеем Жегловым

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В среду, 8 апреля, в рамках проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН»,  состоялась онлайн-беседа участников проекта с директором Рязанской лиги Международного союза КВН Алексеем...
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