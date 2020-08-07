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Новости РязаниЭкономика

О реструктуризации попросили более 4 тысяч держателей платежных карт

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Заявление на изменение условий обслуживания долга по платежным картам с 20 марта по 29 июля 2020 года подали 4122 рязанца. Одобрены 60,5% заявлений, объем ссудной задолженности по договорам, по которым уже фактически проведена реструктуризация, составил 324,2 млн рублей.

Держатели карт могут претендовать на предусмотренные законом кредитные каникулы, если их доходы за месяц, предшествующий дате подачи заявления, снизились не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. То есть, если гражданин потерял доход в июле, он сможет подать заявление на кредитные каникулы в августе. Для каждого вида кредитов установлен лимит. По кредитным картам – 100 тысяч рублей. За неполные четыре месяца именно кредитные каникулы получили 434 а

«Кредитные каникулы – не прощение долга, а пауза, которая должна позволить вернуться к нормальному графику платежей, — напоминает начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин. – После окончания льготного периода, который может составлять до 6 месяцев, к ежемесячным платежам сразу добавятся проценты, набежавшие за время каникул, выплатить их нужно в течение 24 месяцев. А лимит по карте на это время может быть уменьшен на размер обязательств».

Если сумма больше установленных 100 тысяч рублей, или же доход снизился менее, чем на 30 процентов, гражданин может попросить о реструктуризации по собственной программе банка – 2060 подобных заявлений уже получили одобрение в кредитных организациях.

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