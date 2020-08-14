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Новости РязаниОбщество

Новый начальник Рязанского УФСИН встретился с митрополитом Марком

7info

Назначенный недавно начальник УФСИН России по Рязанской области полковник внутренней службы Александр Комков встретился с Митрополитом Рязанским и Михайловским Марком. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия Рязанской Епархии и регионального УФСИН на ближайшее время. В процессе диалога акценты были поставлены на участии священнослужителей в окормлении лиц, осуждённых без лишения свободы, в том числе несовершеннолетних, а также на усиление профилактики повторных преступлений.

Большое внимание было уделено и духовно-нравственному воспитанию сотрудников. Александр Комков отметил, что в УФСИН высоко оценивают значение трудов духовенства в плане воспитательной работы с осужденными.

На встрече шла речь и о возможности трансляции программ Рязанского
епархиального радио, имеющих просветительское значение в исправительных учреждениях, и большом потенциале этой инициативы.

В завершение беседы, на которой также присутствовали представители УФСИН и клирики епархии, несущие послушание по взаимодействию с УИС области, Владыка вручил руководителю управления картину с изображением Рязанского Кремля и выразил готовность к благотворному сотрудничеству.

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