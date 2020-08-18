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Новые условия военной ипотеки: в компании «Мармакс» ответили на самые частые вопросы

7info

Промсвязьбанк изменил условия программы «Господдержка 2020» для военнослужащих.

Не секрет, что у военной службы есть ряд привилегий и преимуществ и одним из таких преимуществ являются специальные условия по ипотечному кредитованию.

Военная ипотека в 2020 году претерпела некоторые изменения, так, например, Промсвязьбанк снизил процентную ставку и первоначальный взнос для тех, кто уже подал заявку в систему жилищного обеспечения военнослужащих.

Промсвязьбанк предлагает оформить ипотечный кредит на покупку квартиры в жилых комплексах на выгодных условиях:

— процентная ставка — от 5,85%*;
— срок кредитования — до 25 лет;
— сумма кредита — до 3 790 000 рублей;
— первоначальный взнос — от 15%.

Менеджер отдела продаж компании «Мармакс» Шахова Ольга ответила на три самых частых вопроса о военной ипотеке 2020.

Можно ли использовать военную ипотеку не на покупку квартиры, а на погашение долга по уже действующей ипотеке?

«Да, если у человека уже есть ипотека, он вправе закрыть ее засчет накопленных в рамках Накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих денег (НИС)».

Военная ипотека — только для военнослужащих?

«Не только. Программой могут воспользоваться: бойцы Росгвардии, СОБР и ОМОН».

Сложно ли в целом проходит оформление военной ипотеки?

«Оформление военной ипотеки для военных – это отличный шанс купить квартиру в самом начале своей карьеры. А чтобы оформление не доставило хлопот, я бы предложил обращаться в строительные компании, где есть личный менеджер. Ведь задача каждого из нас упростить процесс сделки и минимизировать количество времени, проведенного за оформлением бумаг! Поэтому для клиента процесс сделки максимально прозрачен, понятен и достаточно быстр».

*Процентная ставка 5,85% годовых применяется по программе

Напомним, что в компании «Мармакс» каждому клиенту предоставляется личный менеджер, который помогает клиенту в подготовке всех необходимых документов, оформлении электронной сделки, получении права собственности в многофункциональных центрах по вашей доверенности и многих других вопросах. О других кредитных программах вы можете узнать у специалистов компании «Мармакс» по телефону: 500-005 или оставив заявку на сайте компании.

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