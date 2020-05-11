Понедельник, 11 мая, 2020
11.1 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Новые сведения о заболеваемости коронавирусом в Рязанской области

7info 2

В Рязанской библиотеке провели марафон памяти ко Дню Победы «Рожденные войною строки»

Культура
7 мая Рязанская областная детская библиотека приготовила для юных рязанцев марафон памяти ко Дню Победы "Рожденные войною строки". Онлайн-марафон...
Узнать больше

Ещё 37 рязанцев вылечились от коронавируса

Коронавирус ТОП
На данный момент в регионе выздоровели от COVID-19 126 человек. Большинство из них лечились в больницах.
Узнать больше

Названа причина смертельного ДТП в Пронском районе

Новости Рязани
Установлена предварительная причина смертельного ДТП в Пронском районе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области. Напомним,...
Узнать больше
-

По данным на утро понедельника, 11 мая, в Рязанской области зарегистрировано 1648 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщает сайт опергруппы регионального правительства, ещё 96 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора.

К этому часу известно о 7010 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Под наблюдением врачей находятся 2383 человек. 4627 граждан его уже прошли, они обследованы и здоровы.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Фасад здания в центре Рязани отреставрируют за 17 млн рублей

Новости Рязани
Фасад исторического здания, в котором сейчас размещается Рязанский медицинский университет, отреставрируют. Информация об аукционе не проведение капитального ремонта фасада дома на пересечении...
Узнать больше

Новые сведения о заболеваемости коронавирусом в Рязанской области

Коронавирус
По данным на утро понедельника, 11 мая, в Рязанской области зарегистрировано 1648 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщает сайт...
Узнать больше

Рязанцам предлагают подтянуться за Победу

Новости Рязани
В Рязанской области решили продлить спортивно-патриотическую акцию «Подтянись за Победу». Как сообщает министерство физической культуры и спорта Рязанской области,...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Владимир Путин проведёт совещание о продлении нерабочих дней

Новости мира
В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин проведёт очередное совещание по ситуации, связанной с распространением коронавируса. Как сообщает ТАСС, президент может...
Узнать больше

В Рязанской области умер мужчина с подтверждённым COVID-19

Новости Рязани
Пациенту было 79 лет. Он имел в анамнезе тяжёлые хронические заболевания. Долгое время заболевший к врачам не обращался. В Рязань его привезли из Чучковского района.
Узнать больше

С 12 мая в Рязанской области отменят ряд ограничений по коронавирусу

Коронавирус ТОП
Решения были приняты в воскресенье, 10 мая, на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Трудный 41-й: как в первый год войны работала Рязанская контора Госбанка

Акценты
Великая Отечественная война стала временем, когда от каждого человека, каждого предприятия, каждой отрасли требовалось собрать все силы. Работа без сна и отдыха,...
Узнать больше

«Цветы на поле боя…»

Акценты
В субботу, 9 мая, в день 75-летия Великой Победы, РИА «7 новостей» публикует эссе потомков юных свидетелей Великой Отечественной...
Узнать больше

Экономика войны: какой ценой далась победа?

Акценты
Цена есть у каждой победы. Самая страшная цена – человеческие жизни, разрушенные судьбы, украденное детство. Но есть и другая сторона, о которой тоже нельзя забывать.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+