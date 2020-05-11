Новые сведения о заболеваемости коронавирусом в Рязанской области

По данным на утро понедельника, 11 мая, в Рязанской области зарегистрировано 1648 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Как сообщает сайт опергруппы регионального правительства, ещё 96 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора.
К этому часу известно о 7010 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Под наблюдением врачей находятся 2383 человек. 4627 граждан его уже прошли, они обследованы и здоровы.
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