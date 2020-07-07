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Новые данные о возрасте заразившихся COVID-19 рязанцев

7info
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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила свежие данные о возрасте рязанцев, заразившихся коронавирусом. 

На 11 часов вторника, 7 июля, с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19 в регионе зарегистрировано 5 тыс 507 человек. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет –  2 тыс 171 человек. 

Увеличилось и число заражённых детей – на данный момент с начала пандемии их уже 499. 

В возрастной группе от 18 до 45 лет заражены 1 тыс 769 человек, в возрасте от 46 до 64 лет – 2 тыс 171 человек, в возрасте от 65 до 80 лет – 833 человека, старше 80 лет 197 пациентов. 

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