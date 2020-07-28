Новые данные о возрасте заболевших коронавирусом рязанцев

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте заразившихся коронавирусом.

Всего на 11 часов вторника, 28 июля, в Рязани и области выявлено 6 тыс 213 случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 27 являются условно подтверждёнными.

Самая многочисленная группа заболевших в возрасте от 46 до 64 лет – COVID-19 выявлен у 2 тыс 499 человек.

Детей в возрасте от 0 до 18 лет за всё время пандемии коронавирусом заразились 540 человек. В возрасте от 18 до 45 лет зарегистрировано 1 тыс 969 заражённых, от 65 до 80 лет – 971 человек. Старше 80 лет 234 заболевших коронавирусом рязанца.