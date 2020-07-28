Вторник, 28 июля, 2020
23.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Новые данные о возрасте заболевших коронавирусом рязанцев

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте заразившихся коронавирусом. 

Всего на 11 часов вторника, 28 июля, в Рязани и области выявлено 6 тыс 213 случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 27 являются условно подтверждёнными.

Самая многочисленная группа заболевших в возрасте от 46 до 64 лет – COVID-19 выявлен у 2 тыс 499 человек.

Детей в возрасте от 0 до 18 лет за всё время пандемии коронавирусом заразились 540 человек. В возрасте от 18 до 45 лет зарегистрировано 1 тыс 969 заражённых, от 65 до 80 лет – 971 человек. Старше 80 лет 234 заболевших коронавирусом рязанца.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ Рязани вновь выявили превышения концентрации сероводорода
Следующая статьяОНФ выступил против переноса сроков реставрации объекта культурного наследия в Касимове

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В центре Рязани машина провалилась в асфальт

Новости Рязани
На улице Павлова в центре Рязани грузовая «Газель» провалилась в асфальт. Фотографии с места происшествия размещены в паблике Рязань.
Узнать больше

Свежие данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона. По состоянию на 11.30 вторника,...
Узнать больше

В Рязани ищут очевидцев ДТП

Новости Рязани
Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. Авария случилась...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцев вновь предупредили о сильной жаре

Новости Рязани
По прогнозам синоптиков, днём во вторник и среду, 28 и 29 июля, в регионе ожидается жара +30…+32°С.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 27 июля

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор самых важных и интересных, на наш взгляд, событий Рязани, Рязанской области и не только за 27 июля.
Узнать больше

«ФосАгро-Регион» поможет Рязанской области реализовать свой аграрный потенциал

Новости Рязани
На прошлой неделе в Рязанской области состоялось одно из самых ожидаемых событий в сельско-хозяйственной отрасли региона – выставка «День поля 2020». В...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Шацк – взгляд с орбиты жизни

#КартаКосмосРязань
Побывать внутри спускаемого аппарата космического корабля «Союз», лично пообщаться с заместителем главного конструктора системы «Энергия-Буран» Вячеславом Филиным и увидеть малую родину российского космонавта Александра Баландина удалось космонавту Николаю во время путешествия в Шацкий район Рязанской области.
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в августе

Акценты
Защита прав подпавших под сокращение на работе, новые тарифы ОСАГО, отмена разрешения на работу для студентов-иностранцев и другие нововведения последнего месяца лета....
Узнать больше

День поля в Рязанской области: От первого снопа до техники нового поколения

Акценты
Конец июля. Лето перевалило за середину и стремительно приближается к осени. И напоминают нам об этом не только ставшие по-осеннему холодными вечера...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+