Новые данные о возрасте заболевших COVID-19 рязанцев

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В Рязанской области на 11 часов 5 июня с подтверждённым и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 3940 человек. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.

За день выявлен 71 новый случай коронавируса, ещё 68 анализов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 1477 человек. Число заражённых детей выросло до 405.